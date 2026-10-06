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В Нижегородской области заблокировали сайт с услугами незаконных полетов

Происшествия

В Нижегородской области закрыли доступ к сайту, который предлагал небезопасные полеты на легкомоторном самолете. Нарушения выявила транспортная прокуратура, сообщает pravda-nn.ru.

Владелец легкомоторного самолета предлагал услуги по проведению полетов без сертификата эксплуатанта. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Кроме того, мужчина обучал частных пилотов и повышал их квалификацию.

Транспортный прокурор подал иск. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода признал информацию на сайте запрещенной к распространению. Сейчас ресурс заблокирован.

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