В Нижегородской области водитель высадил из автобуса мать с 4-летним ребенком

В Нижегородской области водитель автобуса высадил женщину с четырехлетним ребенком из-за проблем с оплатой проезда. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в Дзержинске.

В ходе мониторинга СМИ была обнаружена информация, что водитель высадил из общественного транспорта женщину и ее четырехлетнего ребенка, не позволив им добраться до нужной остановки. Причиной стали проблемы при оплате проезда.

В настоящее время следователи проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге таксист высадил пассажирку с кошками, пожаловавшись на неприятный запах в салоне. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.