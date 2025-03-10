«Воняет кошками»: петербурженку грубо высадили из такси вместе с питомцами

Таксист в Петербурге высадил пассажирку с кошками из-за якобы неприятного запаха

Жительницу Санкт-Петербурга с кошками в переносках высадили из машины такси, еще ей разбили телефон, сообщает «Фонтанка» .

Таксист отказался ехать с животными из-за запаха в салоне.

Начавшийся конфликт пассажирка стала снимать на видео на смартфон. На кадрах можно услышать, как водитель отказывается везти петербурженку, так как «воняет кошками».

«Вы зачем взяли заказ с кошками? Я в заказе отметила, что перевозка животных», — спросила у него девушка.

Таксист попытался выхватить телефон из рук пассажирки, он разбился. Хозяйка с кошками вышла из автомобиля.

В СКР по Северной столице поступило поручение возбудить уголовное дело по данному факту.