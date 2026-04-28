В Нижегородской области 180 наркоторговцев привлекли к ответственности

С начала 2026 года в Нижегородской области изъяли 149 кг наркотиков

В Нижегородской области с начала года зарегистрировали более 500 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, к уголовной ответственности привлекли свыше 180 человек. Об этом сообщили на пресс-конференции в НОИЦ, передает pravda-nn.ru .

За первые три месяца года в суд направлены дела по более чем 400 преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. В настоящее время рассматриваются 15 уголовных дел в отношении организованных преступных групп.

Сотрудники управления внутренних дел изъяли 149 килограммов наркотических средств растительного и синтетического происхождения. Значительная часть преступлений совершается через мессенджеры и социальные сети, поэтому правоохранительные органы усилили работу в интернете.

С мая по июль 2025 года участники одной из ОПГ совершили в Нижнем Новгороде 94 эпизода сбыта наркотиков. Полицейские установили личности двух курьеров и заключили их под стражу. С начала года также удален 1791 сайт с незаконной продажей запрещенных веществ.

По данным ведомства, число жителей региона, употребляющих наркотики в немедицинских целях, сократилось с 5904 до 5756 человек. Чаще всего сбытом занимаются люди старше 40 лет и в возрасте от 18 до 29 лет. Доля женщин среди фигурантов дел составляет около 15%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.