В Николаевской области Украины поврежден промышленный объект

сегодня в 09:05

Объект промышленной инфраструктуры поврежден после ракетной атаки в Николаевской области Украины сообщил глава областной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале .

Он добавил, что на открытой территории загорелась сухая трава. Возгорание оперативно потушили.

По словам Кима, ВС РФ атаковали регион ракетой типа Х-59.

Как уточнил глава областной администрации, также российские войска провели артиллерийский и минометный обстрел акватории Очаковской общины. В результате инцидента никто не пострадал.