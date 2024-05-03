В Николаевской области Украины поврежден промышленный объект
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Объект промышленной инфраструктуры поврежден после ракетной атаки в Николаевской области Украины сообщил глава областной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на открытой территории загорелась сухая трава. Возгорание оперативно потушили.
По словам Кима, ВС РФ атаковали регион ракетой типа Х-59.
Как уточнил глава областной администрации, также российские войска провели артиллерийский и минометный обстрел акватории Очаковской общины. В результате инцидента никто не пострадал.