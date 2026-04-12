В Нигерии 200 человек погибли в результате авиаудара по рынку

В результате удара нигерийских ВВС по сельскому рынку в штате Йобе погибли как минимум 200 человек, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что удары наносились по позициям исламистов. Власти штата заявили, что авиаудар был нанесен по району рядом с еженедельным рынком Джилли.

Член местного совета Лаван Занна Нур Гейдам заявил, что в результате удара погибли более 200 человек.

Ранее на шахте в нигерийском штате Плато по меньшей мере 37 человек погибли от отравления угарным газом.

