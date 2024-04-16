В Неве всплыл утопленник со скотчем на запястье

Из петербургской Невы выловили мужское тело со скотчем на руке

В Санкт-Петербурге обнаружили труп мужчины средних лет, который плавал в реке Нева. На одном из запястий утопленника был намотан скотч, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось днем понедельника, 15 апреля, на Университетской набережной. На вид погибшему примерно 50 лет. Первыми о находке утопленника заявили очевидцы, вызвавшие на место экстренные службы.

По оценкам силовиков, на теле погибшего отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. На левом запястье погибшего, в свою очередь, был намотан скотч.

Тело отправили в морг для выяснения причин смерти. Прочие детали и обстоятельства случившегося с петербуржцем выясняются.