В Нефтекамске пенсионер с тростью напал на бабушек у подъезда

В Сеть попало видео с конфликтом пенсионеров, где один из пожилых мужчин выхватил трость у другого дедушки, начал ей размахивать перед женщинами и прогонять их домой, сообщает SHOT .

По предварительным данным, агрессивному мужчине показалось, что когда он проходил мимо, одна из бабушек начала его обсуждать. Он взбесился, вернулся к подъезду, начал скандалить, кричать и прогонять всех домой.

В какой-то момент он выхватил трость у пенсионера, который составлял компанию бабушкам. Тот попытался забрать ее обратно, но нарвался на агрессию и был отброшен в сторону скамьи, где до этого и сидел.

Пожилая женщина, на которую кричал агрессор, сначала игнорировала его, затем встала и направилась в сторону подъезда. Ее примеру последовала рядом сидящая бабушка. В этот момент пенсионер вернул трость владельцу и хотел уйти, но хозяин средства опоры решил отомстить и ударил его, за что поплатился. Мужчина снова завладел тростью и избил оппонента.

Прекратить конфликт стариков смогли очевидцы, которые начали кричать из окон, что вызовут полицию. В итоге буйного жителя Нефтекамска задержали.

Ранее в Москве 83-летний пенсионер пострадал от рук мужчины. Его избили в районе станции метро «Орехово».