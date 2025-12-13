сегодня в 22:19

В небе над Севастополем сбили две воздушные цели

Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Отмечается, что две воздушные цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — отметил он.

По словам губернатора, гражданские объекты в городе не пострадали.

Российские средства ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников с 12:00 до 17:00 13 декабря. Они были самолетного типа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.