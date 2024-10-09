В небе над над Ростовской областью уничтожили десять беспилоников
Средства ПВО в ночь на 9 октября сбили десять украинских беспилотников в Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Подразделения ПВО минувшей ночью отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага», — написал он.
В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Пострадавших нет.
Ночью 9 октября в районе Новошахтинска Ростовской области силы ПВО уничтожили воздушную цель.