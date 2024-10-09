В небе над над Ростовской областью уничтожили десять беспилоников Происшествия сегодня в 05:56

Средства ПВО в ночь на 9 октября сбили десять украинских беспилотников в Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.