В небе над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
Вечером 18 сентября силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
«18 сентября около 20.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее российские силы противовоздушной обороны вывели из строя 54 беспилотника ВСУ самолетного типа в воздушном пространстве разных регионов РФ.