Украинские войска атаковали Россию с помощью более 50 беспилотников
Минобороны РФ: войска ПВО сбили 54 дрона ВСУ над территорией России за ночь
Российские силы противовоздушной обороны вывели из строя 54 беспилотника ВСУ самолетного типа в воздушном пространстве разных регионов РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Всего украинские войска попытались атаковать пять российских регионов. 27 БПЛА выведены из строя в воздушном пространстве Курской области, семь над Смоленской, один над Орловской.
Также ВСУ пытались атаковать Брянскую и Белгородскую область. Там силы ПВО российских войск уничтожили 16 и три беспилотника противника соответственно.
Ранее обломки украинского дрона упали в Торопце Тверской области. Там начался пожар.