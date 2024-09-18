Украинские войска атаковали Россию с помощью более 50 беспилотников

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Минобороны РФ: войска ПВО сбили 54 дрона ВСУ над территорией России за ночь

Российские силы противовоздушной обороны вывели из строя 54 беспилотника ВСУ самолетного типа в воздушном пространстве разных регионов РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Всего украинские войска попытались атаковать пять российских регионов. 27 БПЛА выведены из строя в воздушном пространстве Курской области, семь над Смоленской, один над Орловской.

Также ВСУ пытались атаковать Брянскую и Белгородскую область. Там силы ПВО российских войск уничтожили 16 и три беспилотника противника соответственно.

Ранее обломки украинского дрона упали в Торопце Тверской области. Там начался пожар.