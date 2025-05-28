В Наро-Фоминске прокуратура направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП

Наро-Фоминская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, не имеющим права управления, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, вечером 5 июня 2024 года обвиняемый, не имея водительского удостоверения управлял легковым автомобилем «Киа Рио», двигаясь по автодороге М-3 у деревни Мартемьяново в городском поселении Апрелевка Наро-Фоминского городского округа не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на дерево.

В результате ДТП 4 несовершеннолетние пассажирки автомобиля получили телесные повреждения несовместимые с жизнью и скончались на месте происшествия, еще одной девушке причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Наро-Фоминский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.