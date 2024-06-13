В Нальчике участник СВО расстрелял своего соседа и получил 1,5 года колонии

В КБР боец СВО расстрелял соседа из травмата и АК за переписку с его женой

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил участника СВО к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по статьям о хищении оружия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, мужчина расстрелял своего соседа из травматического пистолета и автомата за то, что тот переписывался с его супругой, сообщает Газета.ru со ссылкой на приговор.

Военный вернулся из зоны СВО, и мать рассказала ему, что его жена тайно общается с соседом. После этого боец забрал с чердака АК умершего отца и отправился в больницу, где лежал его сосед.

Мужчина находился в комнате отдыха, при нем была кобура с травматическим оружием. Солдат выкрал пистолет у соседа, разбудил его и начал высказывать претензии. После этого выстрелил в оппонента 7 раз из травмата и трижды из автомата Калашникова.

Растрелянный сосед выжил, а сам стрелок вскоре развелся с женой. Позже участник СВО извинился перед знакомым за нападение — тот его простил.

Из приговора следует, что обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Военный суд приговорил его в совокупности к 1,5 годам лишения свободы.