В Находке сгорел детский развивающий центр «Кружок»

сегодня в 04:12

В приморской Находке произошел пожар в детском развивающем центре «Кружок», в результате которого полностью выгорели внутренние помещения.

На опубликованных прокуратурой Приморского края фотографиях видны последствия возгорания: оплавленная кассовая стойка и полностью уничтоженные огнем полки с товарами.

Надзорное ведомство начало проверку, в ходе которой особое внимание уделят соблюдению правил содержания здания, состоянию противопожарных систем и вопросам противопожарной безопасности.

Инцидент произошел в ночное время, когда детей и персонала в центре не было, что позволило избежать человеческих жертв.

Расследование обстоятельств пожара продолжается.

