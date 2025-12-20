В Находке на 2 дня отключили отопление из-за повреждения теплотрассы из-за ДТП

В городе Находка Приморского края из-за дорожной аварии была повреждена магистральная теплотрасса, восстановление объекта займет два дня, сообщает пресс-служба администрации Находкинского округа.

Глава Находки Тимур Магинский из-за происшествия провел экстренное заседание комиссии по ЧС. На юге города, который запитан от котельной № 1.6, введен локальный режим ЧС.

Работа котельной, подающей тепло в свыше 50 многоквартирных домов и несколько соцобъектов, приостановлена. Всего отключение затронет свыше 7 тыс. жителей на улицах Спортивной, Пирогова, Бокситогорской и на Приморском бульваре.

Для восстановления поврежденной теплотрассы привлечены все ремонтные бригады, есть нужные расходные материалы. Кроме того, дополнительно доставят трубы большого диаметра из Вольно-Надеждинска.

Как уточнил Магинский, аварийно-восстановительные работы планируется провести за два дня.

«Сутки у нас займут непосредственно сами аварийные ремонтные работы, и сутки у нас уйдут для того, чтобы заполнить систему, прогреть ее, запустить котельную и выйти на нормативный уровень», — сказал Магинский.

Днем в субботу в городе температура выше 0 градусов, а ночью будет похолодание до минус 10. В городе планируется о развернуть пункт временного размещения на базе гостиниц «Горизонт» в Находке и «Восток» во Врангеле. В первую очередь там расположатся семьи с детьми, инвалиды и пожилые.

