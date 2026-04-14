В Мытищах задержали группу за разбой и вымогательство

Сотрудники СОБР «Гюрза» задержали в Мытищах четверых подозреваемых в разбойном нападении и вымогательстве. По версии следствия, злоумышленники под видом силовиков напали на доставщиков и потребовали деньги, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

По данным следствия, участники организованной этнической группы заранее спланировали преступление. Через приложение они заказали картриджи с доставкой к дому в Кропоткинском переулке в Мытищах.

Во время передачи товара к двум доставщикам, находившимся в автомобиле, подошли нападавшие. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они угрожали пистолетом и избивали мужчин, требуя передать деньги якобы за совершение противоправных действий.

Испугавшись, потерпевшие перевели на указанный счет более 300 тыс. рублей. После этого злоумышленники продиктовали номер криптокошелька и потребовали в течение недели перечислить на него 10 млн рублей.

При силовой поддержке СОБР «Гюрза» подозреваемых задержали по местам проживания. Ими оказались местный житель и трое уроженцев государств Закавказья, один из которых ранее судим за кражу и грабеж. Возбуждено уголовное дело.

