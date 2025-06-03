Ранее в медиа появились видео с группой детей, которая повредила военный памятник в Мытищах. Следком устанавливает участников инцидента и все обстоятельства случившегося.

По факту повреждения обелиска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов).

Телеканал «РЕН ТВ» публиковал кадры с несовершеннолетними, которые повредили обелиск «Воин-освободитель» в подмосковном городе. На городские камеры видеонаблюдения попало, как дети в присутствии взрослого топчут газон и пытаются оторвать имена с памятника. Судя по фото с места событий, одна из табличек с фамилиями была повреждена.