В Мытищах из-за условий жизни девочки-инвалида возбудили уголовное дело

Мать малолетней жительницы подмосковных Мытищ обратилась в приемную комиссию во «ВКонтакте» председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и рассказала, что вместе с дочерью-инвалидом живет в непригодных для этого условиях и никак не может решить проблему. По факту обращения возбудили уголовное дело, сообщает Информационный центр СК РФ .

«Семья проживает в малогабаритной комнате общежития по улице Дубки в городе Мытищи, не отвечающей потребностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья. При этом помещение находится в непригодном состоянии: электропроводка и коммуникации изношены, на стенах образовалась плесень, из-за несоблюдения соседями, в том числе мигрантами, санитарных норм появились насекомые», — говорится в обращении женщины.

Горожанка также рассказала, что никаких пандусов и иных приспособлений в доме нет, поэтому она вынуждена на руках поднимать и спускать дочь-инвалида на второй этаж. Она отметила, что уже многократно обращалась за помощью в компетентные органы, но те ничем не помогли.

По факту обращения гражданки возбудили уголовное дело. В дальнейшем исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев доложит Бастрыкину о ходе проверки и расследовании уголовного дела. Центральный аппарат СК взял на контроль ход исполнения поручения Бастрыкина.