сегодня в 17:21

В МВД раскрыли современный способ обмана детей мошенниками в игре Roblox

Аферисты обманывают детей, играющих в Roblox. Они говорят жертвам сделать задания из видео, чтобы получить виртуальную валюту, а затем воруют средства у родителей, сообщает пресс-служба УБК МВД России.

Ведомство опубликовало скриншоты переписки ребенка с мошенником. Аферист предложил взять телефон папы, мамы или бабушки и сделать задание. В обмен мошенник обещал перечислить 10 тыс. робуксов — внутренней игровой валюты Roblox.

При этом аферист сразу предупредил, что другие телефоны использовать нельзя. В противном случае, сразу последует блокировка.

Аферисты требуют у детей сфотографировать сначала смартфон, после чего зайти в приложение банка. После этого мошенники могут украсть средства.