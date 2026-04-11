На Бали растет число комаров-переносчиков опасного вируса денге

Индонезийский эпидемиолог, профессор Гари Будиман заявил, что в туристических районах бали Бали наблюдается изменение поведения комаров, являющихся переносчиками опасных вирусов. Они все чаще активны днем, что увеличивает риск заражения для отдыхающих, сообщает РИА Новости .

По словам эпидемиолога, в первую очередь речь идет о комарах рода Aedes, известных своей способностью переносить лихорадку денге и чикунгунью. Раньше пик их активности наблюдался в утренние и вечерние часы. Однако теперь насекомые атакуют людей в течение всего дня, особенно в районах с высокой плотностью туристов.

«Мы наблюдаем изменение паттерна активности. Комары адаптируются к окружающей среде, где люди активны в течение всего дня. Это может быть связано с урбанизацией, климатическими изменениями и постоянным присутствием людей», — сказал Будиман.

Он подчеркнул, что традиционные методы защиты, такие как москитные сетки и дневные репелленты, теряют свою эффективность. Все больше случаев заражения регистрируется среди туристов, не применяющих защиту в дневное время суток. Особенно подвержены опасности люди в тени, возле воды или в помещениях с плохой вентиляцией.

Профессор добавил, что симптомы денге, которая остается одной из главных инфекционных угроз в регионе, включают высокую температуру, сильную головную боль, боли в мышцах и суставах, а в тяжелых случаях возможны осложнения.

Ранее стало известно, что петербургская светская львица Наталья Дормидошина подхватила лихорадку денге и оказалась при смерти на Бали.

