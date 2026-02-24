Подхватила лихорадку денге: светская львица Дормидошина оказалась при смерти на Бали
Петербургская светская львица Дормидошина оказалась в реанимации на Бали
Фото - © соцсети
45-летняя Наталья Дормидошина, известная петербургская светская обозревательница и супруга 81-летнего гуру стиля Юрия Дормидошина, оказалась при смерти. На Бали она заразилась опасной лихорадкой денге и была госпитализирована, сообщает SHOT.
У женщины диагностировали критическое падение уровня тромбоцитов, важных для свертывания крови. Ее показатель упал до 14 тыс. на микролитр при норме от 150 тыс.
Дормидошина находится в реанимации. Ей необходимо переливание крови.
Наталья Дормидошина известна не только как светская львица, но и как участница реалити-шоу «Туристы». Там она оценивала путешествия с позиции сноба.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.