Подхватила лихорадку денге: светская львица Дормидошина оказалась при смерти на Бали

Петербургская светская львица Дормидошина оказалась в реанимации на Бали

45-летняя Наталья Дормидошина, известная петербургская светская обозревательница и супруга 81-летнего гуру стиля Юрия Дормидошина, оказалась при смерти. На Бали она заразилась опасной лихорадкой денге и была госпитализирована, сообщает SHOT .

У женщины диагностировали критическое падение уровня тромбоцитов, важных для свертывания крови. Ее показатель упал до 14 тыс. на микролитр при норме от 150 тыс.

Дормидошина находится в реанимации. Ей необходимо переливание крови.

Наталья Дормидошина известна не только как светская львица, но и как участница реалити-шоу «Туристы». Там она оценивала путешествия с позиции сноба.

