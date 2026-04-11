Счет Кости Цзю заблокирован из-за полумиллионного долга налоговой

Счет уехавшего из России абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю был заблокирован по решению налоговой службы, сообщает URA.RU .

Согласно данным из реестра решений ФНС, решение о блокировке вынесено 10 апреля. Налоговый долг 56-летнего спортсмена составляет 453 141 рубль.

Константин Цзю является уроженцем Свердловской области. В профессиональном боксе «Гром из Австралии» выступал в первом полусреднем весе и добился значительных успехов. Цзю стал чемпионом мира по версиям Международной федерации бокса (IBF) в 1995 году и Всемирного боксерского совета (WBC) в 1999 году. В 2001 году он завоевал титул абсолютного чемпиона мира, одержав победу над Забой Джудой.

В 2014 году Цзю уже попадал в базу должников с суммой почти 259 тыс. рублей. в 2020 году против одной из компаний боксера подавали иск о банкротстве, однако процесс не получил развития.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.