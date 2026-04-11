Справлял нужду в пакеты: во Франции мужчина запер сына в фургоне и не выпускал год

BFMTV: мужчина запер девятилетнего сына в фургоне на год во Франции

Во Франции мужчина почти на год запер девятилетнего сына в фургоне. Ребенка экстренно госпитализировали, передает Kp.ru со ссылкой на BFMTV.

Согласно данным прокуратуры Мюлуза, 6 апреля местная жительница обратилась в полицию с сообщением, что услышала услышала странные звуки из припаркованного во дворе фургона. Прибывшие на вызов полицейские вскрыли авто, в котором находился мальчик. Бледный и сильно истощенный ребенок без одежды лежал на куче мусора.

Выяснилось, что мальчик находился в фургоне с осени 2024 года. Отец кормил и поил сына дважды в день. По словам пострадавшего, последний раз принимал душ в конце 2024 года, а нужду справлял в бутылки и пакеты.

Правоохранительные органы задержали 43-летнего мужчину. В ходе допроса он признался, что поместил сына в фургон, чтобы «защитить» от возлюбленной, которая планировала отправить мальчика в психиатрическую клинику. При этом никаких медицинских подтверждений подобных проблем у мальчика не обнаружено.

Кроме того, обвинение предъявили партнерше мужчины, которая не сообщила о насилии над ребенком и не оказала ему помощь. Однако женщина не признала свою вину.

