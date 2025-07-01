В Мурманске мужчина забил насмерть бывшую табуреткой и начал звать на помощь

В Мурманске мужчина убил свою бывшую табуреткой, а потом закричал о помощи

Отмечается, что данный инцидент произошел поздно вечером на Кольском проспекте прямо в квартире женщины. Также известно, что после детской расправы над девушкой мужчина сам начал кричать и звать на помощь.

Пара в прошлом находилась в отношениях. Накануне происшествия мужчина заявился к Марии домой. Данная встреча началась со спокойной беседы, затем медленно начала перерастать в ссору, а после и вовсе в рукоприкладство.

В самый разгар конфликта Александр перешел к радикальным мерам, схватился табуретку и нанес бывшей девушке несколько ударов по голове. Через какое-то время, когда Мария уже не подавала признаков жизни, мужчина спохватился и начал кричать и звать на помощь.