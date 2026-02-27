В Можайске задержали подозреваемую в избиении пенсионерки

Полиция в Можайске задержала 40-летнюю местную жительницу, подозреваемую в избиении 89-летней женщины в поселке Гидроузел. Инцидент произошел в одном из жилых домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В дежурную часть поступило сообщение о противоправных действиях в квартире жилого дома в поселке Гидроузел. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Правоохранители установили, что 40-летняя женщина пришла к сыну потерпевшей, чтобы распивать спиртные напитки. Во время застолья между гостьей и матерью мужчины произошел словесный конфликт. В ходе ссоры подозреваемая нанесла пожилой женщине несколько ударов кулаком по голове.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину на месте. Выяснилось, что ранее она уже была судима за кражу. Задержанную передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.