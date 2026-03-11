В Можайске взрывотехники обезвредили авиабомбу времен ВОВ

Специалисты по взрывным работам уничтожили авиационную бомбу периода Великой Отечественной войны, которую местные жители нашли в Можайском муниципальном округе, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас» .

Накануне эксперты из группы взрывотехнических работ поисково-спасательного отряда № 2 «Мособлпожспас» провели ликвидацию авиабомбы, относящейся к эпохе ВОВ.

Опасный предмет был найден жителями Можайского округа на берегу водохранилища вблизи деревни Блазново. Они сообщили о своей находке в единую диспетчерскую службу «Система-112».

Прибывшие на место взрывотехники установили, что боеприпас, вероятно, всплыл из водоема вследствие сброса уровня воды. Специалисты поместили бомбу в специальный контейнер и провели ее уничтожение с выполнением всех необходимых мер предосторожности.

Сотрудники пожарно-спасательной части 308 организовали взаимодействие между взрывотехниками, представителями окружной администрации и оперативными службами.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае нельзя к ним прикасаться. Следует сразу же звонить по короткому номеру «112».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.