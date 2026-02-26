В Можайске 25 февраля отремонтировали теплосеть на улице Российская

Ремонт магистральной теплосети провели 25 февраля в Можайске на улице Российская после ранее выявленной аварии. На время работ отопление и горячую воду временно отключали в нескольких домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Аварийная бригада АО «Мособлтепло» приступила к работам 25 февраля с 9:00. Специалисты выполнили капитальную замену аварийного участка магистральной трубы диаметром 325 мм. Ранее из-за сильного износа на этом месте произошла нештатная ситуация, и для восстановления ресурса временно установили хомут.

В ходе ремонта заменили метровый участок трубы. Магистраль идет от котельной № 40 и обеспечивает теплом дома, в которых проживают около 2 тысяч человек. На период работ подачу отопления и горячего водоснабжения приостановили по адресам: улица 20 Января, дома 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21; улица Мира, дом 4; улица Российская, дома 1 и 3; улица Академика Павлова, дома 1 и 2.

Бригады предприятия полностью укомплектованы техникой и оборудованием, что позволяет проводить работы автономно и в нормативные сроки — в течение нескольких часов. Ремонт на участке завершен.

Телефон диспетчерской службы АО «Мособлтепло»: +7 (925) 222-22-40.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.