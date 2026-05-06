В Мосметро участок «серой» ветки работает с перебоями из-за человека на путях

Во второй половине дня 6 мая в Москве пассажир метро упал на рельсы, из-за этого произошел сбой в курсировании поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщил столичный Дептранс.

Департамент транспорта Москвы сообщил о временных изменениях в работе метро. На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии («серая» ветка, номер 9) увеличены интервалы движения поездов.

Предварительно известно, что причина сбоя — человек на путях.

На момент публикации заметки информации о том, как человек упал на рельсы, а также о его состоянии ничего не сообщается. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники компетентных служб.

