В Москве жители пятиэтажки эвакуировались из-за пожара

сегодня в 10:58

В центре Москвы произошло возгорание в многоквартирном доме. Сигнал о происшествии поступил в столичное управление МЧС. Адрес пожара — Татарская улица, дом 5, строение 1. Жильцы дома сами эвакуировались до прибытия спасателей, сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.

Предварительно известно, что огонь распространяется скрытым образом в межэтажных конструкциях. Пламя охватило перекрытия между пятым этажом и чердачным помещением дома.

Все жильцы самостоятельно эвакуировались из подъезда до того, как на место прибыли пожарные расчеты.

В настоящее время ликвидацией возгорания занимаются специалисты противопожарной службы. Подробности инцидента продолжают выясняться.

