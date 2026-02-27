В Москве задержали сбежавшего из-под конвоя осужденного

Правоохранительные органы задержали осужденного, который совершил побег из-под стражи в Москве, об этом сообщили в московском главке МВД РФ, пишет ТАСС .

Местоположение мужчины смогли определить благодаря видеокамерам. 23-летнего беглеца нашли в одном из хостелов, расположенных на Кузьминской улице.

«Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан гражданин, который при доставлении в судебное заседание для избрания меры пресечения в Таганском районе города Москвы сумел скрыться», — сообщили в пресс-службе.

Скрывшийся от правосудия Алиев Ш. М. проходит по уголовному делу, возбужденному по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Работа по данному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что мужчина сбежал из-под конвоя 26 февраля. В процессе изменения меры пресечения возникла проволочка: изначально подсудимый не был привезен на заседание, в связи с чем судья отклонил ходатайство о замене ему наказания на более строгое. Позже доставка обвиняемого была осуществлена, однако его защитник к этому моменту в суд не явился. В период ожидания адвоката сотрудники полиции вместе с Алиевым вышли из здания суда наружу, где последний сумел скрыться от конвоя.

