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В Москве задержали экс-замминистра просвещения РФ по делу о хищении

В столичном аэропорту задержали бывшего заместителя главы Минпросвещения России Дениса Грибова в рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных средств, сообщает «МВД Медиа» .

Согласно данным следствия, бывший замминистра совместно с экс-проректором подведомственного института и сотрудником фирмы, занимающейся профподготовкой, разработали схему по краже бюджетных средств, которые были выделены на развитие профессионального образования.

Общая сумма ущерба государству составила более 54 млн рублей, которые злоумышленники распределили между собой.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранительные органы недавно задержали троих участников преступной группировки. Фигурантам предъявили обвинения и заключили под стражу.

Грибов был объявлен в федеральный розыск, так как экс-чиновнику удалось скрыться от правосудия за границей. Однако по прилету в Москве был задержан силовиками.

Грибов занимал должность заместителя министра просвещения России с марта 2020 года по август текущего года. Чиновник был уволен после возбуждения уголовного дела о мошенничестве.