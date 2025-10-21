В Москве забор упал на многодетную мать с годовалым ребенком

Железный забор упал на многодетную мать с ребенком в московском парке «Кусково» весной 2025 года. По словам пострадавшей, она получила серьезные травмы, но до сих пор не добилась необходимой суммы компенсации. Женщина уже обратилась в Следком и суд, сообщили «Осторожно, новости» .

Происшествие случилось еще 8 мая, когда москвичка Мария гуляла в парке с мужем и тремя детьми. Женщина стояла на улице с годовалой дочкой, пока супруг и сыновья играли в футбол, и в этот момент на нее упала железная створка ворот.

Москвичка утверждает, что в мае площадка, на которой она травмировалась, еще не находилась в официальной эксплуатации. Несмотря на это, никаких ограждений и запрещающих знаков там не было, настаивает женщина.

В итоге Мария получила оскольчатый перелом большеберцовой кости, а ее ребенок — многочисленные ушибы. После этого женщина не могла ходить три месяца, а ее нога так и не выпрямилась.

«Я продолжаю заниматься ЛФК уже за свои деньги. Впереди еще долгий путь восстановления. И через год надо будет вытащить пластину, худший сценарий — развитие артроза», — поделилась пострадавшая.

Мария добавила, что ей предлагали компенсацию, но сумма «была несоизмерима с теми страданиями, через которые пришлось пройти». По словам жительницы столицы, на лечение ее семья уже потратила вдвое больше, чем им предлагали компенсировать.

Женщина обратилась в суд и Следственный комитет. После допроса, который прошел в сентябре, Марии сообщили о начале проверки по ее заявлению.