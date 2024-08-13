В Москве водитель Kaiyi сбил 21-летнюю девушку на тротуаре и врезался в кафе
Водитель Kaiyi сбил пешехода и врезался в стену кафе в Москве
Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах аварии, которую на одной из улиц Москвы устроил водитель Kaiyi, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Предварительно установлено, что водитель китайской Kaiyi не справился с управлением, вылетел на тротуар, где сбил 21-летнюю девушку, после чего врезался в стену кафе. На опубликованном фото в Сети видно, что на месте происшествия уже работают спасатели.
Известно, что пострадавшую девушку увезли в больницу. Ей оказывается вся необходимая помощь.
О травмах водителя на момент публикации заметки ничего не сообщается. Обстоятельства случившегося выясняются.