В Москве водитель Infiniti насмерть сбил человека рядом с торговым центром

Вечером 2 декабря в московском районе Южное Бутово рядом с торговым центром «Бутово Молл» произошла смертельная авария. Водитель насмерть сбил человека, сообщает «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что удар пришелся в лобовое стекло автомобиля марки Infiniti, разбив его с пассажирской стороны.

На месте происшествия работала бригада скорой помощи, однако спасти пострадавшего не смогли. На фото видно, что тело погибшего человека поместили в специальный черный пакет.

На момент публикации заметки неизвестно, при каких обстоятельствах произошла авария, кто был за рулем иномарки и чья именно жизнь трагически оборвалась. В случившемся теперь разбираются компетентные органы.

