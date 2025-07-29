В Москве учителей отдали под суд за анархию на ОГЭ в СИЗО для малолетних

Минимум четырех московских учителей оштрафовали за то, что они некачественно следили за порядком на проведении ОГЭ по математике в СИЗО № 5 «Водник», где содержатся в том числе несовершеннолетние, выяснили «Осторожно, новости» . Во время экзамена, по данным Рособрнадзора, ученики выполняли работы «несамостоятельно», переговаривались и пользовались учебниками.

Обязательный государственный экзамен (ОГЭ), который обычно сдают выпускники 9 классов, проходил в изоляторе «Водник» 3 июня. За порядком должны были следить педагоги из соседней 224-й школы, однако учителя не справились со своими обязанности.

По информации издания, после экзамена по математике в СИЗО минимум на четырех преподавателей оформили протоколы по административной статье 19.30 (нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса). Выяснилось, что во время тестирования экзаменуемые вставали с мест, общались друг с другом и выполняли работу «несамостоятельно». У одного из участников экзамена также нашли словарь по русскому языку — это тоже сочли нарушением, несмотря на то, что арестанты сдавали математику.

На суд пришли только две учительницы, которые попросили не приговаривать их к строгим санкциям. В итоге инстанция оштрафовала всех педагогов, в отношении которых составляли протоколы об административном правонарушении.