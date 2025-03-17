В Москве судимого за сбор бомбы юношу задержали из-за книг о «заговоре евреев»

В Москве задержали местного жителя Кирилла К., который ранее получил условный срок по делу о хранении и изготовлении взрывчатки. Силовики заинтересовались парнем после того, как он продал на маркетплейсе запрещенную в России книгу «Протоколы сионских мудрецов»*, которую называют подложным антисемитским документом, сообщают «Осторожно, новости» .

Юноша попадал под уголовное преследование во время учебы в школе, в 2021 году. Следователи считали, что в 2018 году 14-летний Кирилл собрал компоненты для взрывчатки, надеясь завоевать авторитет в глазах друзей. Его помещали в СИЗО и на домашний арест.

В 2025 году москвич отбыл наказание и стал торговать на онлайн-площадках, где продал «Протоколы сионских мудрецов»*. Покупатель позже рассказал о сделке в «Центр Э», после чего К. задержали.

На суде молодой человек признал вину по статье 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов). Фигуранта оштрафовали на 1000 рублей.

Судя по описанию в открытых источниках, «Протоколы сионских мудрецов»* называют фиктивным документом, созданным для формирования нетерпимости к евреям. В книге утверждается, что евреи якобы планируют разрушить христианский мир и установить власть над планетой.

*Внесена в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора, запрещена в России