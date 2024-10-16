В Москве суд арестовал экс-заместителя губернатора Брянской области Петроченко

Басманный районный суд Москвы рассмотрел и удовлетворил ходатайство об аресте бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, в отношении которого расследование началось по инициативе губернатора Александра Богомаза, сообщает РБК .

Губернатор Брянской области Александр Богомаз еще в сентябре 2024 года сообщил, что Федеральная служба безопасности России начала расследование в отношении его заместителя Петроченко по его инициативе. В чем именно Богомаз заподозрил помощника, не уточняется.

Петроченко занял пост замгубернатора Брянской области в 2022 году. Он координировал работу мировых судей, регулировал госзакупки и управлял областной жилинспекцией. В его компетенции находился еще ряд важных вопросов.

16 октября стало известно, что московский суд арестовал Петроченко на 1 месяц и 29 суток. По данным пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, экс-замгубернатора Брянской области будет находиться под стражей до 14 декабря 2024 года. В чем именно его обвиняю, также не сообщается.