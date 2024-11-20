В Москве студента избили из-за поступления по льготе для участников СВО

Один из учащихся в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) избил бойца СВО, который поступил в образовательное учреждение по льготе, положенной ему по закону России, пишет MSK1.RU .

23-летний Роберт в 2022 году подписал контракт с Минобороны, а летом 2024 года, воспользовавшись правом ветерана СВО, поступил в МФЮА, чем вызвал недовольство у одного из своих одногруппников. 18 ноября 2024 года на парня напал возмущенный одногруппник прямо во время занятий.

«Я воспользовался своими льготами ветерана боевых действий. Естественно, некоторым людям не нравится, когда у кого-то есть социальные льготы, а у них нет. Половина моих одногруппников — с кавказскими корнями, которым не нравится, что у меня есть какая-то привилегия», — рассказал студент.

По словам пострадавшего студента, он не в первый раз подвергается негативу из-за своих льгот. Он утверждает, что нападавший заранее готовился к драке, которую другие студенты сняли на видео.

Роберт самостоятельно вызвал скорую помощь, когда вышел из здания университета. Пока медики ехали, он потерял сознание. В настоящее время он находится в больнице с травмой головы. За помощью в полицию пострадавший студент уже обратился. По факту нападения на бойца СВО проводится проверка.