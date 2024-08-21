В Москве школьник в футболке со Спанч Бобом поджег 5 авто, микроавтобус и сбежал

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В Москве ищут школьника, который поджег 6 машин и 100 «квадратов» мусора

В московском районе Солнцево подросток в футболке со Спанч Бобом поджег пять легковых автомобилей, микроавтобус, 100 квадратных метров строительного мусора, затем скрылся с места преступления, и теперь его ищут, сообщает Telegram-канал Mash .

Очевидцы распространили в Сети видео с последствиями поджога. На опубликованных кадрах видно, как свидетели пожара спасают чужие машины, припаркованные вблизи сильного пожара. Они толпой откатывают транспортные средства.

Предварительно, массовый автопожар устроил школьник. Известно, что на нем была футболка со Спанч Бобом — героем мультипликационного сериала.

На момент публикации заметки о пострадавших ничего не сообщается. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.