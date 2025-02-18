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Baza: в Москве с потолков квартир потекла человеческая кровь

В Москве жители многоэтажки на улице Грина вызвали полицию, когда по стенам их квартир потекла кровь. Оказалось, что кровь настоящая и принадлежит 66-летнему мужчине, сообщает Baza .

Жильцы вызвали силовиков после того, как заметили красную жидкость, которая текла по их стенам. Очевидцы сняли происходящее на камеру и позже выложили видео в Сеть.

Подоспевшие полицейские выяснили, что кровь принадлежит покойному 66-летнему жильцу. Труп пожилого мужчины лежал в квартире примерно полторы недели, и его кровь успела затечь в жилье соседей.

По предварительным данным, смерть пенсионера не носит криминальный характер.

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