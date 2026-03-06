В Москве рухнула крыша катка ЦСКА
Крыша катка ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве обвалилась. Жертв удалось избежать, сообщает РИА Новости.
Инцидент случился 20 февраля. Кровля рухнула примерно в полночь.
«Обошлось без жертв только потому, что все случилось ночью. В это время на катке никого не было», — уточнил источник информагентства.
Каток ЦСКА является одним из ключевых тренировочных баз российских фигуристов. В разное время здесь проходили подготовку олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун и двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова.
На данный момент на катке занимаются спортсмены из групп Елены Буяновой, Екатерины Моисеевой и других тренеров.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.