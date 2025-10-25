В Москве произошло убийство: фигурантом дела стала жена погибшего
Прокуратура подозревает супругу в убийстве мужа в Москве
В одной из квартир на Тихорецком бульваре правоохранители обнаружили тело мужчины 1977 года рождения с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, смерть наступила в результате ножевого ранения.
Основной версией случившегося следствие считает действия 48-летней супруги погибшего, которая, по предварительным данным, и нанесла ему телесное повреждение.
Мотивы преступления не разглашаются.