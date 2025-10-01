сегодня в 18:52

В Москве произошла смертельная авария с участием трактора коммунальщиков

В Москве водитель иномарки Subaru, по предварительным данным, погиб при столкновении с трактором коммунальных служб. Автомобилист не справился с управлением и врезался в попутно следовавший транспорт, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария со смертельным исходом произошла на Боровском шоссе. Водитель Subaru получил серьезные травмы и не смог выжить.

На месте аварии работают дорожная полиция и следственно-оперативная группа. Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

30 сентября грузовик насмерть сбил мальчика 9-10 лет, когда ребенок катался на велосипеде в подмосковной Коломне. Школьник умер в больнице, возбуждено уголовное дело.



Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.