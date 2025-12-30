В Москве преступная группировка похищала людей и присваивала их жилье

Преступная группа, состоявшая из приверженцев религиозного движения Батал-Хаджи Белхороева*, совершала похищения жителей Москвы с целью незаконно присвоить себе их дома и квартиры, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Предварительно известно, что главарь банды, Якуб Муцольгов, был схвачен правоохранительными органами в октябре 2024 года. Его сообщник, Руслан Муцольгов, скрывавшийся от правосудия из-за обвинений в убийстве предпринимателя, был задержан в Москве год спустя. При задержании у него были обнаружены фальшивые документы.

Согласно имеющимся данным, в преступной деятельности вместе с Якубом Муцольговым участвовал Алихан Оздоев, который также является подозреваемым в деле об убийстве руководителя Центра по противодействию экстремизму в Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

В ходе обысков, проведенных в домах задержанных в Ингушетии и Москве, были выявлены тайники, где хранились автоматы Калашникова, взрывчатка и гранаты.

В настоящее время следствие проверяет причастность членов группировки баталхаджинцев* к многочисленным случаям мошеннического завладения собственностью, сопровождавшимся убийствами, общее число которых может достигать более 10.

*Организация признана террористической, запрещена на территории РФ.

