В Москве предотвратили теракт в отношении главы проекта «Архангел»
Главе проекта «Архангел» пытались вручить заминированную грамоту
Правоохранители в Москве оперативно предотвратили теракт. Главе Всероссийского добровольческого проекта «Архангел» Михаилу Филиппову пытались вручить заминированную грамоту, сообщает ТАСС.
По словам куратора проекта Виталия Романова, взрывчатка была внутри рамки с подсветкой. Ее пытались вручить главе проекта 22 декабря.
«Это проходило под контролем сотрудников спецслужб России. Курьер и подрывник-исполнитель были задержаны сразу», — рассказал Романов.
Проект «Архангел» образовали энтузиасты в 2022 году — сразу после начала СВО. В его рамках военнослужащих обучают управлению дронами. Также проект разрабатывает и тестирует БПЛА с современными системами.