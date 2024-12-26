В Москве предотвратили теракт в отношении главы проекта «Архангел»

сегодня в 12:56

По словам куратора проекта Виталия Романова, взрывчатка была внутри рамки с подсветкой. Ее пытались вручить главе проекта 22 декабря.

«Это проходило под контролем сотрудников спецслужб России. Курьер и подрывник-исполнитель были задержаны сразу», — рассказал Романов.

Проект «Архангел» образовали энтузиасты в 2022 году — сразу после начала СВО. В его рамках военнослужащих обучают управлению дронами. Также проект разрабатывает и тестирует БПЛА с современными системами.