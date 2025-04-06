В Москве предъявили обвинение мужчине, до смерти избившему ребенка

Мужчине, до смерти избившему младенца в Москве, предъявлено обвинение, вину он признал частично, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Отмечается, что в ближайшие время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Москве пьяный мужчина до смерти избил двухлетнего внука.

Как уточнили в пресс-службе, телесные повреждения ребенку нанес находящийся в состоянии алкогольного опьянения его дедушка.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства гибели 37-летнего мужчины и трехмесячной девочки, которая, предположительно, была дочерью погибшего.