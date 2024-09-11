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В Москве потушили пожар на стройплощадке на улице Героев Панфиловцев

Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на улице Героев Панфиловцев, д. 33 в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло на территории строительной площадки. По прибытии пожарно-спасательные подразделения установили, что загорелся мусор и рубероид. Площадь пожара составила порядка 30 кв. м.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание. Пожар тушили 36 человек и 12 единиц техники.

По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал.