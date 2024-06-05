Тверской районный суд Москвы признал 31-летнего иранца Хидари Хоссина виновным в дискредитации Вооруженных сил России за белую футболку бренда Balenciaga c флагом Украины и QR-кодом на сбор средств, пишет Baza .

Предварительно известно, что гражданин Ирана остановился в гостинице Holiday Inn. Полиция обратила на него внимание, когда он гулял в районе Васильевского спуска в футболке с символикой Украины и QR-кодом на сбор средств для ВСУ. Мужчину задержали и составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России.

Позднее выяснилось, что футбола Хидари Хоссина была поддельной. Бренд Balenciaga выпускал только черный свитшот с украинским флагом, а вот белой футболки в линейке аналогичной тематики не было.

Суд назначил иностранцу штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала доцента одного из вузов. Причиной стала его аватарка с флагом Украины в соцсетях.