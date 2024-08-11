В Москве полицейские задержали девушку с мефедроном, кокаином и ЛСД

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Baza: в Москве сотрудники ДПС задержали девушку с огромной партией наркотиков

В Москве сотрудники полиции задержали 31-летнюю девушку, в салоне автомобиля которой обнаружили мефедрон, марихуану, кокаин, экстази, амфетамин, ЛСД, метадон и другие запрещенные вещества, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Сигнальном проезде на севере столицы. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Opel Mokka. За рулем находилась Варвара, которая начала заметно нервничать. Во время обыска иномарки полицейские обнаружили большой ассортимент наркотиков.

Запрещенные вещества девушка перевозила в емкостях, пакетах и колбах. Некоторые из них были подписаны, предположительно, именами заказчиков.

Правоохранительные органы задержали Варвару. В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (сбыт наркотических средств) и ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта).

Ранее наркотические таблетки нашли в прямой кишке пациента во время медицинского приема в Москве. После такой находки врачи позвонили в полицию.